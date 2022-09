Totenwache für die Queen: Der neue König ganz nah

König Charles III. überraschte die Wartenden in der Schlange zum Queen-Sarg mit seinem Besuch. © APA/AFP/Pool/Aaron Chown

London – König Charles III. und sein Sohn Prinz William haben gestern die Wartenden in der kilometerlangen Schlange zum Sarg von Queen Elizabeth II. mit einem Besuch überrascht. Tausende Trauernde harrten dort auch am Samstag stundenlang aus, um der Königin die Ehre zu erweisen – viele davon über Nacht.

Entgeltliche Einschaltung

Die Behörden schätzten die Wartezeit am Samstagmittag auf rund 14 Stunden. Zuvor waren sogar Wartezeiten von mehr als 24 Stunden gemeldet worden. Auf Youtube ist der aktuelle Endpunkt der Schlange übrigens abrufbar. Die Menge begrüßte Charles (73) und William (40) mit Applaus, Jubel und „God save the King“-Rufen. „Ich hoffe, Sie sind nicht allzu durchgefroren“, sagte der neue König der BBC zufolge zu einer Frau in der Schlange.

📽 Video | Verabschiedung der Queen

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Die Temperaturen hatten in der Nacht in London einstellige Werte erreicht. Die BBC erwähnte „The Queue“ am Samstagmorgen in ihrem Wetterbericht als eigenen Standort mit sieben Grad Celsius. Der geschlossene Sarg der Queen ist noch bis zum Montagmorgen in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt, bevor dann das Staatsbegräbnis für die Königin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß, ansteht.

5 x 1 Snow Card Tirol gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Die Warteschlange an der Themse: Bis zu 24 Stunden hieß es anstehen für die Queen-Verabschiedung. © APA/AFP/Stéphane de Sakutin

Ihre acht Enkel – einschließlich der Prinzen William und Harry – hielten am Samstagabend eine 15-minütige Totenwache. Der zum Thronfolger aufgerückte Prinz William sollte bei der Totenwache am Kopf stehen und Prinz Harry am Fuß, wie die britische Nachrichtenagentur PA von Palast-Quellen erfahren hatte.

Prinz William (im Hintergrund) und seine Frau Kate gestern beim Lunch mit Gästen im Buckingham-Palast. © APA/AFP/Pool/Stefan Rousseau

Ausnahmsweise durfte auch Harry zu dem Anlass eine militärische Uniform tragen. Obwohl der 38-Jährige in Afghanistan gedient hat, bleibt ihm dies wegen seines Rückzugs aus dem Königshaus mittlerweile sonst eigentlich verwehrt.

Die übrigen Enkelinnen und Enkel der Queen würden bei der Totenwache formelle schwarze Anzüge beziehungsweise Kleider tragen, hieß es. Mit emotionalen Worten haben sich die Queen-Enkelinnen Beatrice und Eugenie von ihrer Großmutter verabschiedet. „Wie so viele dachten wir, Du würdest für immer hier sein. Und wir vermissen Dich furchtbar“, schrieben die Töchter von Prinz Andrew in einem am Samstag veröffentlichten Brief an ihre „liebste Grannie“.

„Du warst unsere Matriarchin, unsere Führungsfigur, die liebende Hand auf unserem Rücken, die uns durch diese Welt führte“, hieß es im Schreiben. Die Schwestern dankten der Queen: Sie habe sie zum Lachen gebracht, mit ihnen Beeren gepflückt. (dpa)