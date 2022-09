Perfektes Fest zum fünfjährigen Jubiläum für „Juhe“

Oberperfuss – Beim Interview auf ihr Fest angesprochen, leuchten die Augen der drei Protagonisten von Juhe aus Tirol. Zwei Tage wurde kürzlich in Oberperfuss gefeiert, was das Zeug hält, und mittendrin Daniel, Tom und Richi. Gemeinsam mit der Faschingsgilde Oberperfuss organisierten sie Ende August ihr erstes Juhe-Fest.

"Alle anfänglichen Nervositäten, ob alles hinhaut oder auch viele Leute kommen, waren schon am Samstag wie weggewischt“, erinnert sich Richi Abenthung an den grandiosen Eröffnungsabend. „Der Ansturm am Samstag war grandios. Und das hatte sicherlich auch mit dem perfekt abgestimmten Musikprogramm zu tun.“