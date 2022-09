Für riesige Datenmengen: Ab 2030 soll mit 6G kommuniziert werden

Wien – „Mobile 5G-Kommunikationsnetze haben sich in der Covid-19-Pandemie in Österreich bewährt“, sagte der Mobilfunkexperte Thomas Zemen vom Austrian Institute of Technology (AIT). Es ermöglichte Home-Office in großem Maßstab und somit effektives Social Distancing. Zemen forscht schon am Nachfolger 6G, denn für die künftige wichtige Kommunikation unter bewegten Maschinen wären selbst die gute Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit von 5G nicht genug.