Acht Verletzte in Innsbruck: Lokalbesucher gingen auf Security los

Innsbruck – Acht Verletzte gab es in der Nacht auf Sonntag bei einer Schlägerei in einem Innsbrucker Nachtlokal. Um Mitternacht gingen laut Polizei drei Lokalbesucher auch mit schweren Eisenstangen auf das Security-Personal los. Dabei wurde eine Person schwer und sieben weitere unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Personen sind im Alter zwischen 17 und 49 Jahren.