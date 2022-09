49-Jähriger stürzte mit E-Scooter in Tarrenz und schlug mit Kopf auf

Tarrenz – Ein stark alkoholisierter 49-Jähriger fuhr am Samstagabend in Tarrenz mit seinem E-Scooter vom Kappenzipfl in Richtung Mieminger Straße (B189). Bei der Kreuzung gegenüber dem Gemeindeamt kam der Österreicher auf regennasser Fahrbahn zu Sturz. Er schlug mit dem Kopf auf der Gehsteigkante auf und verletzte sich unbestimmten Grades. Der 49-Jährige trug keinen Helm. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)