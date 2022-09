Der Tausendsassa: Musiker Christian Muthspiel wird 60

Christian Muthspiel wurde 1962 in Judenburg geboren. Sein Studium in Graz hat der musikalisch bereits früh geförderte Sohn eines Komponisten und Chorerziehers laut eigenen Angaben „rechtzeitig und erfolgreich abgebrochen“, um 1987/88 seine Ausbildung als Stipendiat an der „School of Fine Arts“ im kanadischen Banff fortzusetzen. Als Musiker ist er seither vielseitig aktiv – in Jazzformationen, im Bereich der improvisierten wie der komponierten Musik. Er gründete und leitete zahlreiche Ensembles und Bands.