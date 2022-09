Kein Zugang mehr für Trauernde zum Tor des Buckingham-Palasts

Zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. am Montag werden rund eine Million Besucher erwartet. © OLI SCARFF

London – Am Tag vor dem Staatsbegräbnis der Queen ist der Zugang zum Buckingham-Palast eingeschränkt worden. „Wenn Sie planen, den Buckingham Palast heute zu besuchen, beachten Sie bitte, dass Sie den Bereich vor dem Haupttor nicht betreten können", teilten die königlichen Parks am Sonntag mit.

Seit dem Tod von Königin Elizabeth II. am 8. September hatten sich Trauernde vor dem Königspalast in London versammelt, Tausende legten Blumen vor dem Tor nieder. Auch der Green Park in unmittelbarer Nachbarschaft zum Buckingham Palast werde voraussichtlich überfüllt sein, teilte die Parkverwaltung auf Twitter mit und riet Trauernden, ihre Blumen doch lieber im Hyde Park abzulegen. Die Trauerbereiche in beiden Parks sollen auch am Tag nach dem Staatsbegräbnis geöffnet sein.

König Charles und Prinz William statteten am Samstag den Wartenden überraschend einen Besuch ab. © IMAGO/Stephen Lock / i-Images

Mehr als 1000 Menschen medizinisch behandelt

In der Warteschlange für den aufgebahrten Sarg von Queen Elizabeth II. mussten seit Mitte der Woche mehr als 1000 Wartende medizinisch behandelt werden. 136 wurden ins Krankenhaus gebracht, wie der London Ambulance Service am Sonntag mitteilte.

Tausende nahmen stundenlanges Warten auf sich, um sich bei Queen Elizabeth II. zu verabschieden. © PAUL ELLIS

Beim Staatsbegräbnis am Montag werden mehr als 10.000 Mitglieder des britischen Militärs im Einsatz sein. „Es ist enorm", sagte der Chef des Verteidigungsstabes, Admiral Tony Radakin, der BBC. Allein 6000 Soldaten, Mitglieder der Marine und der Luftwaffe werden an den Prozessionen in London und Windsor teilnehmen oder an den jeweiligen Routen stehen. Außerdem sollen Beamte den Rettungsdiensten helfen.

Das Jahrhundertereignis wird auch auf Leinwänden an vielen Orten in Großbritannien zu sehen sein. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, soll das Staatsbegräbnis live in rund 125 Kinos im Land und in einigen Kathedralen übertragen werden. Im Holyrood Park vor dem königlichen Palast im schottischen Edinburgh soll eine große Leinwand aufgestellt werden.

König Charles empfängt Staatsgäste

Einen Tag vor dem Begräbnis hatte König Charles III. ein volles Programm im Buckingham-Palast. Wie das Königshaus mitteilte, wollte er zu Mittag die neue britische Premierministerin Liz Truss empfangen. Danach waren erneut Regierungschefs einiger Commonwealth-Staaten vom König eingeladen. Am Abend (18.00 Uhr Ortszeit) folgt der große Empfang mit Staatsgästen aus aller Welt und weiteren Mitgliedern der Royal Family.

Über das Wochenende sind bereits US-Präsident Joe Biden, der kanadische Premier Justin Trudeau sowie die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern in London eingetroffen.

Enkel hielten Totenwache

Die acht Enkel der Queen – einschließlich der Prinzen William und Harry – hielten am Samstagabend eine 15-minütige Totenwache. Ausnahmsweise durfte auch Harry zu dem Anlass eine militärische Uniform tragen. Obwohl der 38-Jährige in Afghanistan gedient hat, bleibt ihm dies wegen seines Rückzugs aus dem Königshaus mittlerweile sonst eigentlich verwehrt. Nach Kritik daran, dass für Andrew bei einer Totenwache der Kinder der Queen eine Ausnahme gemacht wurde, änderten sich jedoch auch für Harry die Regeln.

Die Enkel der Queen hielten am Samstagabend eine 15-minütige Totenwache. © AARON CHOWN

Beisetzung in Windsor

Nach einem Gottesdienst in der Westminster Abbey am Montagvormittag wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht. Die Route führt über die Prachtstraße The Mall und am Buckingham-Palast vorbei. Die eigentliche Beisetzung findet nicht in London, sondern im westlich gelegenen Windsor statt, wohin der Sarg mit einem Leichenwagen gefahren wird. Ihre letzte Ruhestätte soll die Queen am Montagabend bei einer privaten Beisetzung in der St George's Chapel auf Schloss Windsor erhalten – an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Ehemannes Prinz Philip. (TT.com, APA, dpa)