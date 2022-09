Anklage nach Angriff auf zwei Polizisten in London

London – Nach dem Angriff auf zwei Polizisten im Zentrum von London ist der mutmaßliche Täter wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt worden. Der 24-Jährige soll am Montag vor Gericht erscheinen, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

Der Polizist und die Polizistin waren am Freitagmorgen in der Nähe des bekannten Leicester Square mit Stichen verletzt worden. Vermutlich gebe es weder einen Terror-Hintergrund noch bestehe ein Zusammenhang mit den Trauerzeremonien zum Tod von Queen Elizabeth II., sagte Deputy Assistant Commissioner Stuart Cundy am Freitag.