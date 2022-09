Schweizer-Skistar Yule bekam seine eigene Kitz-Gondel

Kitzbühel – Mehr als zweieinhalb Jahre nach seinem Slalom-Triumph am Ganslernhang bekam der Schweizer-Skistar Daniel Yule nun seine Hahnenkammgondel überreicht. Der 29-Jährige war erst am Mittwoch vom Training in Argentinien zurückgekehrt, tags darauf holte er sich den Lohn für den ersten Schweizer Slalomtriumph in Kitzbühel seit Dumeng Giovanoli 1968 ab. „Mir liegen schwierige Hänge. Außerdem motiviert es mich, an einem Ort mit dieser Skigeschichte Rennen fahren zu dürfen“, sagte Yule und ergänzte: „Für den kommenden Winter bin ich voll motiviert.“ (TT)