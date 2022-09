Verletzte und Schäden durch Erdbeben der Stärke 6,8 in Taiwan

Taipeh – Taiwan ist am Sonntag von einem Erdbeben erschüttert worden. Die Erdstöße trafen den dünn besiedelten südöstlichen Teil der Insel, wie die Meteorologie-Behörde Taiwans mitteilte. Das Beben habe eine Stärke von 6,8 gehabt. Mit drei Verletzten, deren Auto laut der Feuerwehr von einer beschädigten Brücke stürzte, schien der Inselstaat im Vergleich zu einem Beben vor sechs Jahren mit über 100 Toten glimpflich davongekommen zu sein.

Rettungskräfte verschafften sich Zugang zu mehr als 600 Menschen, die aufgrund verschütteter Straßen in einer Bergregion eingeschlossen waren. Auch in der Hauptstadt Taipeh schwankten kurz die Gebäude, mehrere Nachbeben waren zu spüren. Größere Chip-Fabriken in den Städten Tainan und Kaohsiung sind laut den Betreibern nicht betroffen.