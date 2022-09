Geburten, Tourismus und vieles mehr: „Tirol in Zahlen 2022" veröffentlicht

Lebten vor zehn Jahren noch rund 700.000 Menschen in Tirol, so sind es mittlerweile über 764.000 Personen. (Symbolfoto)

Innsbruck – "Tirol in Zahlen": Von der Bevölkerungsentwicklung bis zum Tourismus gibt die Tiroler Landesstatistik einen Überblick über die verschiedensten Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Am Sonntag wurde die aktuellste Ausgabe veröffentlicht – sie gibt unter anderem Aufschluss über Geburten, Lebenserwartung und Zuwanderung.

Lebten vor zehn Jahren noch rund 700.000 Menschen in Tirol, so sind es mittlerweile über 764.000 Personen. Gleichzeitig werden die Tirolerinnen und Tiroler immer älter: Die Lebenserwartung liegt mit mittlerweile 85 Jahren bei Frauen und 80,4 Jahren bei Männern österreichweit im Spitzenfeld. Einen erfreulichen Rückgang gibt es beispielsweise bei Einbruchsdelikten: Seit 2018 reduzierte sich die Zahl an Einbrüchen in Tirol um fast 40 Prozent auf 1575 Delikte im Jahr 2021.

"Sei es der Arbeitsmarkt, die Industrie oder auch die Demographie – als objektive Darstellung der Realität stellt Statistik eine wesentliche Arbeitsgrundlage sowohl für die Politik und Verwaltung als auch die Wirtschaft dar", so der zuständige Landesrat Johannes Tratter in einer Aussendung. "Darüber hinaus spiegeln die Zahlen auch unser gesellschaftliches Zusammenleben und Trends wider: So ist beispielsweise die durchschnittliche Haushaltsgröße mit 2,23 Personen in Tirol höher ist als in Österreich und die Zahl an Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen ist im Jahr 2021 um 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen." (TT.com)