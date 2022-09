Wärmepumpen-Förderung in Tirol jetzt auch bei Um- und Zubauten

Innsbruck – Die Landesregierung hat den Einbau von Wärmepumpen im privaten Neubau – unabhängig von der Wohnbauförderung – bis vorerst 2023 verlängert. Neu ist, dass die Förderung künftig auch im Zuge eines privaten Um- oder Zubaus gewährt wird, wie das Land am Sonntag in einer Aussendung berichtete.

Seit 2019 fördert das Land Wärmepumpen unabhängig von der Wohnbauförderung. In diesem Zeitraum wurden über diese Förderschiene 635 Wärmepumpen mit knapp einer Million Euro an Landesförderung unterstützt. Besonders beliebt sind Luftwärmepumpen.

Laut LHStv Josef Geisler sind derzeit in Tirol rund 8000 Wärmepumpen in Betrieb. 312 Gigawattstunden Wärme wurden so 2020 erzeugt. "Das entspricht dem Wärmebedarf von 62.000 energieeffizienten Haushalten“, so Geisler. Die Zahl der Wärmepumpen hat in Tirol in den vergangenen Jahren um etwa zehn Prozent pro Jahr zugenommen. Und es werden zunehmend leistungsstärkere Wärmepumpen installiert. Die Energieerzeugung aus Umweltwärme nimmt um durchschnittlich 14 Prozent pro Jahr zu.