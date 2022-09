Bagger in Sölden in Betrieb genommen und Baustelle verwüstet

Sölden – Unbekannte Täter verschafften sich auf einer Baustelle in Sölden Zutritt zu einem Radlader sowie zu einem Bagger und nahmen diese in Betrieb. Anschließend wurden am Baustellengelände ein Baucontainer, eine mobile Toilette sowie diverse Baumaterialien beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht laut Polizei derzeit noch nicht fest.