Wer bei der Trauerfeier für die Queen dabei ist und wer nicht

Die verstorbene Elizabeth II. war 70 Jahre lang britische Königin. Ihr Begräbnis am Montag ist ein Jahrhundertereignis, an dem sehr viele bedeutende Persönlichkeiten teilnehmen möchten. Doch in der Londoner Westminster Abbey, dem Ort der Trauerfeier, haben nur etwa 2000 Menschen Platz. Wer dabei ist – und wer nicht: