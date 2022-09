21-Jähriger schoss in Lienz Nachbarn durch Wand in den Arm

Lienz – Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag in Lienz ab: Ein 21-Jähriger machte in seiner Wohnung in Lienz mit einer vermeintlich ungeladenen Pistole Trockenübungen. Dabei dürfte er vergessen haben, dass er kurz zuvor das volle Magazin angesteckt hatte. Er hat die Pistole durchgeladen und in der Folge den Abzug betätigt, wodurch sich ein Schuss löste, der die Wand durchschlug und in der Nachbarwohnung einen ebenfalls 21-jährigen Mann traf. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus in Lienz gebracht.