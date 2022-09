Almhütte in Fügenberg brannte, Hüttengäste unverletzt

Fügenberg – Zu einem Brand kam es am Sonntag gegen 7.30 Uhr auf einer Almhütte in Fügenberg. Das Feuer des Kamins schlug auf die dahinterliegende Holzwand über und beschädigte den Kachelofen. Einer der zwölf Personen, ddie in der Hütte übernachtet hatten, bemerkte im Bereich des Kachelofens eine starke Rauchentwicklung und weckte die anderen. Gemeinsam versuchten sie den Brand zu löschen. Erfolglos – gegen 9.15 Uhr setzten sie einen Notruf ab. Die FFW Fügen (23 Mann mit drei Fahrzeugen) konnte den mittlerweile großflächig entstandenen Glimmbrand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden dürfte beträchtlich sein. (TT.com)