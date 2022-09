5:1 über Asiago: Haie beißen sich gleich vorne fest

Innsbruck – Der Grund, warum man einen Liganeuling wie Asiago (in der ersten Runde 3:2-Sieger in Graz) zusätzlich nicht unterschätzen sollte, findet sich auch auf der Bank: Der italienische Headcoach Tom Barrasso fuhr als Torhüter mit den Pittsburgh Penguins in seiner aktiven Karriere zwei Stanley-Cup-Siege ein. Somit dürfte der 57-jährige Amerikaner ja ein bisschen was über Eishockey wissen ...