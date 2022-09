Zammer Musikgenie Johann Josef Netzer bekam Denkmal

Gestern wurden in der Gemeinde der modernisierte Pavillon sowie der neugestaltete und frisch umbenannte „Josef Netzer Platz“ eröffnet – und mit ihm eine Skulptur, die den Komponisten, Dirigenten und Opernintendanten bei dem zeigt, was er am liebsten tat. „Die Haltung war mit wichtig. Netzer hat die Menschen mit seinen Melodien infiziert“, sagte der Bildhauer Christian Moschen, der die Statue in nur zwei Monaten aus Stahl geformt und geschweißt hat.