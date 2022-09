Tiroler Kammerorchester Innstrumenti geht in 25. Saison.

Auch in der Jubiläumssaison werden die etablierten Konzertreihen fortgeführt. Erstmals sind 2022/23 sieben Abo-Konzerte angesetzt. Den Auftakt macht am 16. Oktober „Sakrale Musik in unserer Zeit“ in der Wallfahrtskirche Götzens. Am 26. November stehen im Innsbrucker Haus der Musik „Junge Solist:innen am Podium“. Das „Musikulinarische Jubelkonzert“ zum 25. Geburtstag steht dort am 4. März 2023 an.