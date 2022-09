Autofahrer überschlug sich in Reith i. A. mit dem Pkw: schwer verletzt

Reith im Alpbachtal – Schwer verletzt endete ein Verkehrsunfall am Sonntagabend für einen Einheimischen in Reith i. A.: Der Mann war gegen 21.15 Uhr auf der B 171 in Fahrtrichtung Strass unterwegs, als er aus unbekannter Ursache links von der Fahrbahn abkam und mit dem Pkw nach rund 15 Metern gegen einen Stein und ein Straßenschild prallte.