See – In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 20.40 Uhr, brach ein bisher unbekannter Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in den Verkaufsraum einer Firma in See im Paznauntal ein. Aus einer Handkasse im Büro konnte der Täter einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Eurobereich erbeuten. (TT.com)