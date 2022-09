Sperre von Tiflisbrücke und Kollnerweg in Innsbruck

Die Entrostungs- und Abtragsarbeiten an der Tiflisbrücke werden laut Stadt tagsüber – kurzfristig – für erhöhte Lärmbelastung sorgen.

Innsbruck – Von 19. September bis 28. Oktober wird die Tiflisbrücke, eine 2009/10 errichtete Fuß- und Radwegbrücke im Bereich der Innsbrucker Sillmündung, gesperrt. Der Grund sind Instandsetzungsarbeiten an Fahrbahnübergängen und -belag. Bei der letzten Brückenprüfung waren ein durchgängiger Riss in der so genannten Belagsdehnfuge sowie eine stellenweise Durchrostung und mangelnde Griffigkeit des Belages festgestellt worden. Der Rad- und Fußverkehr wird während der Sperre über die Prinz-Eugen- und die Grenobler Brücke umgeleitet.