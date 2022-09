Metaller-Lohnrunde: Gute Gewinne, trüber Ausblick

Innsbruck – Mit der Forderungsübergabe durch die Arbeitnehmervertreter starten die Metaller heute unter besonders schwierigen Vorzeichen den Kampf um höhere Löhne für 180.000 Beschäftigte. Basis der Lohnverhandlungen ist die durchschnittliche Inflationsrate der vergangenen 12 Monate – die lag bei 6,3 %. „Die Herausforderung ist zweigeteilt“, sagt AK-Ökonom Markus Marterbauer. „In den vergangenen 12 Monaten – von Mitte 2021 bis Mitte 2022 – hat die Industrie enorm produziert. Österreichs Industrieproduktion hat das Vor-Pandemie-Niveau um mehr als 10 % überschritten, während Deutschlands Industrie ein Minus von 5 % verdauen musste.“ Dieser große Unterschied lasse sich zum Teil dadurch erklären, dass die heimische Industrie stark auf Investitionsgüter ausgerichtet ist, die nach der Pandemie stark nachgefragt waren – etwa Maschinen oder Stahlanlagen. Deutschlands Industrie sei dagegen stärker auf Konsumgüter ausgerichtet, etwa Autos. „Die Gewinne in der österreichischen Industrie sind sehr gut, der Ausblick aber mit hoher Inflation, Kostensteigerungen und einer drohenden Rezession schwierig. Es gibt also viel Geld zu verteilen, aber der Ausblick ist negativ. Doch in Zeiten besonderer Herausforderungen haben sich die Sozialpartner oft schnell geeinigt.“

Die Metalltechnische Industrie erzielte 2021 laut Knill einen Produktionswert von 43,8 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Jahr davor sei das zwar ein Plus von 18 % (preisbereinigt), so Knill. Die reine Produktionsmenge sei aber nur um rund 10 % gewachsen. „Den Unterschied machen die enormen Preissteigerungen, die den Produktionswert in die Höhe treiben. So stiegen etwa die Stahlpreise in den letzten beiden Jahren um 108 %.“ In den ersten vier Monaten 2022 lag die Produktion mit 8,8 % im Plus, „allerdings zeigen alle Daten in Richtung Abschwung“.