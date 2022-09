Marc Elsbergs Thriller „Blackout“ heute als Miniserie im TV

Innsbruck – Schon wenige Tage nachdem der Strom weg war, schreien am Hof die Kühe vor Schmerz, weil die Melkmaschinen ausgefallen sind. Ein Fremder, der Benzin erbetteln wollte, wird zum Mitmelken gezwungen. Der Altbauer hat die Büchse im Anschlag. Die großen Verwerfungen eines europaweiten Stromausfalls kann der Fernsehmehrteiler „Blackout“ nicht zeigen: Für Massenproteste in den Metropolen fehlt dann doch die Statisterie. Aber das, was „Blackout“ zeigt, ist eindrücklich: Vergnügungssuchende hängen kopfüber in der Achterbahn und über Berlin-Mitte dunkler Rauch. In Innsbruck wird der frühere Informatiker Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu) von einem Sonderkommando abgeführt: Er weiß, dass der „Blackout“ kein Unfall ist. Manzano misstraut den Behörden, die Behörden ihm.