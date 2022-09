Gahr verteidigt die Jungbauern, Mair sorgt sich um Wahlbeteiligung

Die Grünen sorgen sich um den sozialen Zusammenhalt in Tirol. „Am Sonntag ist eine historisch niedrige Wahlbeteiligung zu befürchten, noch niedriger als die 60 Prozent Beteiligung von 2018“, sagt Spitzenkandidat Gebi Mair. Er ruft deshalb im Interesse des sozialen Zusammenhalts in Tirol zu einer hohen Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl auf. „Nicht nur für uns Grüne, für die Demokratie insgesamt ist die Beteiligung an Wahlen wichtig.“