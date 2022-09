Raimann und die Colts kassierten gegen die Jaguars 0:24-Schlappe

Jaguars-Wide-Receiver Christian Kirk war am Weg zum Touchdown nicht zu stoppen.

Jacksonville – Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann kam am Sonntag auch im zweiten Saisonspiel seiner Indianapolis Colts zum Einsatz. Allerdings gingen die Colts bei den Jacksonville Jaguars mit einer 0:24-Schlappe vom Platz. Raimann kam u.a. am Ende der ersten Hälfte für einen Angriff aufs Feld. In der zweiten Hälfte war sein unmittelbarer Konkurrent Matt Pryor der „starting left tackle", doch Raimann war dann später wieder auf dem Feld.