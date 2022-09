China warnt vor Affenpocken: Vermeidet "Hautkontakt mit Ausländern"

ABD0038_20220812 - M‹NCHEN - DEUTSCHLAND: ARCHIV - 14.07.2022, Bayern, M¸nchen: Leere Ampullen mit dem Impfstoff von Bavarian Nordic (Imvanex / Jynneos) gegen Affenpocken stehen im Klinikum rechts der Isar in einer Schachtel auf einem Tisch. (zu dpa ´Aus Angst vor Affenpocken: Angriffe auf Affen in Brasilienª) Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. - FOTO: APA/dpa/Sven Hoppe

Peking – Nach der Entdeckung des ersten Falls von Affenpocken in China hat der Chefepidemiologe des nationalen Gesundheitsamtes die Bevölkerung davor gewarnt, in Hautkontakt mit Ausländern zu kommen. "Habt keinen Hautkontakt mit Ausländern", schrieb Wu Zunyou im Kurznachrichtendienst Weibo als ersten Ratschlag zur Vermeidung einer Ansteckung.

Wie das Gesundheitsamt berichtete, war ein Affenpocken-Fall bei einer "internationalen Ankunft" in Chongqing festgestellt worden. Es wurde nicht gesagt, ob es sich um einen chinesischen Staatsbürger oder einen Ausländer handelte. China vergibt wegen der Covid-19-Pandemie allerdings nur extrem wenig Visa. Da alle Einreisenden in China mindestens eine Woche Quarantäne machen müssen, war die Krankheit in Isolation festgestellt worden, als die Person Symptome zeigte.