Kitzbühel-Kapitän Hochfilzer: „Wir müssen noch viel arbeiten“

Kitzbühel – Für die meisten der 400 Zuschauer im Sportpark war es eine Premiere, für EC-Kitzbühel-Kapitän Henrik Hochfilzer zumindest eine Rarität. „So etwas habe ich bisher auch nur einmal in der KHL (russische Eishockey-Liga, Anm.) gesehen“, staunte der Rückkehrer am späten Samstagabend über die Situation, als die Gäste aus Bregenzerwald in der Overtime den Goalie zugunsten eines vierten Feldspielers opferten. Der Vorarlberger Plan ging aber nicht auf – und Hochfilzer traf ins leere Tor zum Kitzbüheler 6:5-Auftaktsieg in der Alps Hockey League.