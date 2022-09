Osim bekommt Platz und Straße in Graz: „Vorbild für viele Menschen"

Ivica Osim hat auf all seinen Stationen Spuren hinterlassen. In Graz wird er besonders gewürdigt.

Graz – In einem ersten Schritt wird der Stadion-Vorplatz den Namen des im Mai verstorbenen Sturm-Jahrhunderttrainers tragen. Im zweiten Schritt folgt dann die Umbenennung eines Teils der Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Das wurde am Montag bei einer Pressekonferenz der Stadt Graz bekannt.

Dagegen war ein anderer, wie Kahr meinte, „nicht gerade ein Friedensengel". Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße soll im südlichen Teil ab der Fröhlichgasse in Ivica Osim-Straße umbenannt werden. Dafür brauche es eine gewisse Vorlaufzeit, da in den Prozess alle Anrainer und Unternehmen eingebunden werden müssen. Ein Dringlicher Antrag betreffend Stadionvorplatz werde am Donnerstag in den Gemeinderat eingebracht. Bei der Umbenennung der Straße soll dem Gemeinderat bis zum Spätfrühjahr 2023 ein Bericht vorgelegt werden.