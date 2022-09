Vier Autos in Auffahrunfall in Dölsach verwickelt: Kleinkind unter Verletzten

Dölsach – Bei einem Auffahrunfall in Dölsach sind am Montagmorgen vier Personen, darunter ein einjähriges Kind, leicht verletzt worden. Insgesamt waren in den Unfall auf der Drautalstraße (B100) vier Fahrzeuge verwickelt. Die weiteren Verletzten sind 50, 46 und 28 Jahre alt. Die B100 war für etwa anderthalb Stunden komplett gesperrt. (TT.com)