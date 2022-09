Lkw stürzte auf Fernpassstraße über Böschung: Lenker (24) unverletzt

Nassereith – Ohne Verletzungen hat ein Lkw-Fahrer (24) am Montagmorgen einen Unfall auf der Fernpassstraße (B179) in Nassereith überstanden. In einer Rechtskurve hatte der 24-Jährige gegen 8.40 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, touchierte eine Leitschiene und rutschte über die angrenzende Böschung. Dort blieb der Laster schwer demoliert in den Bäumen hängen. Während der Bergung war die B179 von 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr gesperrt. (TT.com)