Top-Experten beim Tiroler Adler Forum: Welt und Wirtschaft im „Megawandel”

Angesichts krisenhafter Szenarien in Serie wird die Welt im Ausnahmezustand auch für Unternehme zur Normalität. Kriegerische Auseinandersetzungen in Europa, ungelöste Energiefragen, die permanente Klimakrise, akute Personalnot in den Betrieben – die Welt befindet sich in einer Zeitenwende, in einem Megawandel, der das Wirtschaftssystem in eine neue Zeitrechnung zwingt. Führende Expertinnen und Experten diskutieren ab 18 Uhr beim Adler Forum in Innsbruck darüber.