Radfahrerin verletzt: Zeugenaufruf nach Unfall mit Fahrerflucht in Innsbruck

Innsbruck – Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Montagmorgen in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Eine Radfahrerin (28) war gegen 7.10 Uhr auf der Anton-Rauch-Straße, kurz vor der Apotheke, von einem Auto überholt worden und musste auf den Gehsteig ausweichen. Dabei kam sie zu Sturz, was die Pkw-Lenkerin offenbar nicht bemerkt haben will. Hinweise werden unter der Nummer 059133/7591 entgegengenommen. (TT.com)