Sekundenschlaf: Auto prallte auf A12 bei Radfeld gegen Bäume, Beifahrer (64) starb

Radfeld – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag auf der Inntalautobahn (A12) bei Radfeld gekommen. Auslöser dürfte laut Polizei Sekundenschlaf gewesen sein. Demnach war eine Deutsche (66) gegen 16 Uhr am Steuer eingenickt und geriet mit dem Pkw über den rechten Straßenrand. Sie fuhr über eine Böschung und prallte mit dem Auto gegen mehrere Bäume. Dabei zog sich ihr Ehemann, der am Beifahrersitz saß, schwere Verletzungen zu. Wenig später erlag er diesen im Kufsteiner Krankenhaus. Die 66-Jährige selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt.