12-Jährige bei Unfall in St. Johann verletzt, Autofahrer flüchtig

St. Johann in Tirol – In St. Johann in Tirol ist am Montagnachmittag ein 12-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 15.15 Uhr zu einer Kollision zwischen der Radfahrerin und einem aus dem Recyclinghof kommenden Auto. Weil der Pkw-Fahrer nur kurz stehen blieb und dann seine Fahrt fortsetzte, ohne seine Daten zu hinterlassen oder sich um das verletzte Kind zu kümmern, bat die Exekutive nun um Hinweise.