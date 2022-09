Zum Saisonauftakt waren die Haie vielfach Nummer eins

Innsbruck – Die Innsbrucker Haie führen nach dem 5:1-Sieg gegen Liga-Neuling Asiago und dem 5:2-Auftakterfolg über den KAC nicht nur die Tabelle in der ICE Hockey League mit einem imposanten Toverhältnis an: Die Truppe von Cheftrainer Mitch O’Keefe stellt mit Adam Hewelka (5 Punkte/2 Tore/3 Assists), Brady Shaw (4/2/2) und Daniel Leavens (4/2/2) auch die drei Topscorer. Verteidiger Anders Krogsgaard schrieb schon mit drei Assists an, mit Tyler Coulter und Corey Mackin haben zu Saisonbeginn zwei weitere und bereits alle fünf Imports in den Angriffsreihen getroffen. Und auch das Powerplay (Quote 45,5 Prozent) wie Penaltykilling (100 %) statten die Tiroler mit Top-Werten aus.