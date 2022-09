Dominik Wlazny: Moralischer Kompass und das Herz auf der Zunge

Wlazny ist es wichtig, authentisch zu bleiben, für TV-Duelle lässt er sich etwa nicht coachen. „Ich sage alles in Wahrheit genauso, wie es mir in der Sekunde durch den Kopf fährt. Und das ist auch etwas, was ich so beibehalten will, weil ich halt einfach auch seit Jahren die ZiB-2-Interviews der heimischen Politlandschaft beobachte. Da wird die Frage gestellt ‚Wie ist das Wetter?‘ und die Antwort ist ‚Ja, der Rasen ist grün‘“, sagt der Punkmusiker, der unter seinem Künstlernamen Marco Pogo, mit seiner Band Turbobier und der satirisch angelegten Bierpartei bekannt geworden ist. Sein Wahlkampf finde aus dem Bauch heraus statt, erklärt Wlazny, professionelle Zielgruppenerhebung, Umfragen oder Analysen, wie man das Unterfangen Bundespräsidentenwahl angehen sollte, gibt es nicht. „Ich habe weder das Geld dafür, das zu machen, und ich finde auch, das fühlt sich nicht richtig an. Auf meinen Plakaten stehen Dinge, die eigentlich alle angehen“ – wegen der Kosten gibt es aber auch nur in Wien Plakatständer und davon ursprünglich nur neun Stück. Mittlerweile sind es acht, ein Ständer wurde gestohlen.