Nationalbank will Zukunft des Bargeldes sichern

„Der OeNB kommt in ihrer Rolle als Mitglied des Eurosystems die Aufgabe zu, das Vertrauen in die Währung und das Bargeld zu erhalten. (...) Aus diesem Grund haben wir eine Plattform ins Leben gerufen, um die Gesellschaft hier gerade im Umfeld multipler Krisen stärker zu sensibilisieren. „Die Plattform soll – so alle Beteiligten – alle vorhandenen Blickwinkel im Zusammenhang mit Bargeld einfangen und keine Aspekte unbeachtet lassen. Gemeinsam sollen attraktive Rahmenbedingungen für den Erhalt des Euro-Bargelds im Zahlungsverkehr in Österreich geschaffen werden, so die OeNB. Diese Plattform sei kein „closed shop“, sondern suche den offenen Dialog, um sicherzustellen, dass auf diese Weise weder Bedürfnisse unerkannt bleiben noch neue Entwicklungen versäumt werden. „Bargeld ist auch im digitalen Zeitalter ein Stück geprägte und gedruckte Freiheit und gibt den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit für Privatsphäre und Anonymität beim Bezahlen“, betonte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer. Und auch Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl betonte die Wichtigkeit von Bargeld. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass Konsumentinnen und Konsumenten die Wahlfreiheit zwischen Bargeld- und Kartenzahlung haben“, so Anderl. (TT)