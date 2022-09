Alpenverein gegen Kraftwerks-Ausbau im Kaunertal

Innsbruck – Nach der Ablehnung von mehr als 31 Naturschutz- und Umweltverbänden wie WWF sprechen sich jetzt auch der Österreichische und der Deutsche Alpenverein gegen den geplanten Ausbau des Kraftwerks Kaunertal durch den Landesenergieversorger Tiwag aus. „Durch die Erschließung des Platzertals wird ein Naturjuwel mit einem vielfältigen alpinen Lebensraum für immer zerstört. Das Platzertal ist ein bislang nahezu unberührtes Hochtal, in dem eine Vielfalt an Lebensformen vorherrscht und viele geschützte Tier- und Pflanzenarten einen ihrer letzten intakten Rückzugsorte in den Alpen finden“, sagt Clemens Matt, Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins. Im Platzertal soll ein neuer Speicherteich entstehen.