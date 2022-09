Die Straßen gehören nicht mehr nur den Autos

Innsbruck – Das Auto darf in der Garage bleiben. 82 Gemeinden sowie viele Regionen, Betriebe und Organisationen in Tirol beteiligen sich heuer wieder an der Europäischen Mobilitätswoche. Sie wird jährlich vom 16. bis 22. September vom Klimabündnis Österreich koordiniert, damit „die Bevölkerung bewusst die Vorzüge einer autofreien Umwelt erleben und genießen sowie alternative Fortbewegungsmöglichkeiten ausprobieren“ kann. Höhepunkt ist der „autofreie Tag“ am 22. September, an dem sich viele Straßen in Verweilplätze verwandeln. Einen Überblick über Veranstaltungen und Aktionen in den einzelnen Gemeinden gibt es auf www.mobilitaetswoche.at. Ein Auszug: