TT-Analyse: Der Antrieb der Zukunft, die Zukunft als Antrieb

Wie der (umweltfreundliche) Antrieb der Zukunft aussehen wird, das weist wohl erst die Zeit. Doch klar ist: Die Zukunft sollte unser Antrieb sein. Die Zukunft des Planeten, wenn es darum geht, Emissionen zu reduzieren und dem Klimawandel, der bereits in vollem Gange ist, halbwegs Einhalt zu gebieten. Der CO2-Ausstoß des Verkehrs ist in Österreich im Verhältnis zur Bevölkerungszahl am zweithöchsten in der EU. Schon das alleine zeigt, dass trotz vieler Bemühungen in der Vergangenheit das Auto uns immer noch lieb – und sei es auch noch so teuer – ist.