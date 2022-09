TT-Leitartikel: SOS für den Wohlstand und Standort

Über 9 Prozent – eine solche Inflations-Prognose hätte bis vor Kurzem jeder Ökonom ins Reich der Hirngespinste verwiesen. Wie sich ja bis 2020 auch kaum jemand ernsthaft vorstellen konnte, dass eine Virus-Pandemie zur monatelangen Stilllegung ganzer Wirtschaftsbereiche führen könnte und dass in einer freien Welt so tief in private Freiheitsrechte eingegriffen würde.