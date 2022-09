Radweg-Lücke geschlossen, noch bleibt aber viel zu tun

Innsbruck, Natters – LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sprach von einem „wichtigen Lückenschluss“, Landtagsvizepräsidentin Sophia Kircher (ÖVP) von einem „Meilenstein, was die Anbindung des westlichen Mittelgebirges angeht“, und Innsbrucks grüne Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl von einem „wunderschönen Kooperationsprojekt“. Was die drei Politikerinnen so begeistert, ist die neue Radwegverbindung zwischen Innsbruck und Natters.