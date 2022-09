Tiroler Nachwuchskicker zu Besuch beim Meister: Mittendrin statt nur dabei

Zu Besuch in der Red-Bull-Arena – die Burschen der SPG Westliches Mittelgebirge und des FC Schönwies/Mils erlebten einen unvergesslichen Tag.

Salzburg – Ehre, wem Ehre gebührt. Und weil sich die Tiroler Tageszeitung für die Finalisten des alljährlichen Fußball-Nachwuchsturniers stets etwas Besonderes einfallen lässt, lud am Sonntag niemand Geringerer als Österreichs Serienmeister Salzburg in die Red Bull Arena. Selbstredend, dass schon auf der rund zweieinhalbstündigen Busreise bei den Burschen des SPG Westliches Mittelgebirge und des FC Schönwies/Mils die Vorfreude auf den Bundesliga-Hit gegen Rapid stieg. Nicht zuletzt auf die beiden Salzburger Juwele Noah Okafor und Nicolas Seiwald waren die Tiroler Nachwuchskicker ganz besonders gespannt. „Sie gehören zu meinen Lieblingsspielern“, war immer wieder zu hören.

Vor dem Spiel hielten die beiden Mannschaften am Mittelkreis ein Transparent.

Gut gestärkt und mit Mütze und Winterjacke ausgestattet, ging es bei nasskaltem Wetter in die „Bullen“-Arena – nicht ohne vor den Stadiontoren noch eine Tischfußball-Partie einzulegen. Dann wurde es ernst, denn beide Mannschaften durften im Vorfeld der Partie auf jenen Rasen, auf dem erst kürzlich der AC Milan im Rahmen der Champions League zu Gast war. „Eine super Sache für die Jungs. So etwas bleibt in Erinnerung“, freute sich Chef-Organisator Herbert Hallegger vom Tiroler Fußballverband.