Lenker (29) kam von Fahrbahn in Achenkirch ab und landete in Bach

Das Auto des Deutschen stürzte über eine Böschung in den Bach.

Achenkirch – Bei einem spektakulären Unfall wurde am Montagabend ein 29-jähriger Deutscher in Achenkirch verletzt: Der Mann war mit seinem Pkw von der Achenseestraße abgekommen, ein ganzes Stück über ein privates Grundstück gerast und schließlich mit seinem Pkw in ein angrenzendes Bachbett gestürzt.