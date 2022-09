Graffiti-Anschlag auf Mobile Überwachungsgruppe in Innsbruck

Zeitgleich wurden in der Salurnerstraße drei Fahrzeuge der Mobilen Überwachungsgruppe mit Farbspray verunstaltet. Die Täter flüchteten in Richtung Adamgasse. Ebenfalls durch Graffitis wurde ein Stromschaltkasten am Lohbachufer beschädigt. Es entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen unter Tel. 059133/7582 um Hinweise. (TT.com)