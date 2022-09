SPÖ und NEOS schießen sich vor dem Nationalrat auf die Regierung ein

Wien – Zu Beginn des neuen Parlamentsjahres setzt die Opposition gleich ihre Angriffe auf die Regierung fort. Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried forderte am Mittwoch, dass man das Problem der Energiepreise endlich an der Wurzel packen müsse, statt nur mit Pflastern zu arbeiten. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wandte sich wiederum gegen eine Gießkannen-Politik der Regierung.

Am Mittwoch startet mit einem Plenartagung die neue Parlamentssaison so richtig. Zu diesem Anlass wird die SPÖ in einer "Aktuellen Stunde" das Thema Pensionen forcieren. Denn aus Sicht Leichtfrieds mache die ÖVP eine Politik gegen die österreichischen Senioren. Vorgeschlagen wurde von ihm ein neuer, schon vom Pensionistenverband präsentierter Modus der Pensionserhöhung, nämlich gemäß der Jahresinflation von Jänner bis Dezember statt von August bis Juli. Damit ergäbe sich für kommendes Jahr eine Erhöhung der Bezüge von 8,2 oder 8,3 Prozent. Ein entsprechender Antrag wird bei der Sitzung am Mittwoch eingebracht.