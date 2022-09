Giorgia Melonis Partei suspendiert Kandidaten wegen Hitler-Lob

Rom – Die Rechtsaußenpartei Fratelli d'Italia (FdI/Brüder Italiens), die als Favoritin bei der italienischen Parlamentswahl am Sonntag gilt, hat am Dienstag einen ihrer Kandidaten suspendiert, nachdem bekannt wurde, dass dieser in Online-Postings Adolf Hitler gelobt hatte. Die Zeitung La Repubblica veröffentlichte diese Woche einen Facebook-Kommentar, den der FdI-Kandidat Calogero Pisano vor acht Jahren gepostet und in dem er Hitler als "großen Staatsmann" begrüßt hatte.