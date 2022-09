Französischer Fußballverband und Mbappe im Streit über Bildrechte

Kylian Mbappe geht auch mit dem französischen Verband in den Zweikampf.

Paris – Zwischen Paris Saint-Germains Starstürmer Kylian Mbappe und dem französischen Fußballverband gibt es Streit über Bildrechte. Französische Medien berichteten, dass Mbappe wegen der aktuellen Handhabung zur Nutzung der Bilder nicht an einem Fototermin der Nationalmannschaft am Dienstag habe teilnehmen wollen. Der Verband teilte daraufhin am Montagabend mit, er wolle umgehend seine Regelungen zu den Bildrechten überarbeiten. Dabei sollten auch die Bedenken der Spieler eine Rolle spielen, hieß es.