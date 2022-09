Thöni Familienfest – endlich wieder Zusammenkommen und Feiern

Die Freude über das Zusammentreffen war den knapp 1300 Besuchern vergangenen Samstag in Pfaffenhofen anzusehen und sorgte für strahlende Gesichter und glänzende Laune. Die Produktion in der Werkshalle Pfaffenhofen, in der sonst Automotive Teile für die ganze Welt produziert werden, stand an diesem Tag still und wurde für das Familienfest frei geräumt.

Deutlich spürbar war einmal mehr der Zusammenhalt und die gute Stimmung unter den Thöni Mitarbeiter*innen, ohne die die Herausforderungen in den vergangenen Jahren so nicht bewältigbar gewesen wäre wie Helmut Thöni, Vorsitzender der Geschäftsführung, in seiner Begrüßungsrede anerkennend hervorhob. Er bedankte sich bei seiner Belegschaft für ihren großen Einsatz, das Vertrauen und die Flexibilität; Eigenschaften, die gerade in Zeiten der Krise besonders wichtig sind. „Wir haben hier in Pfaffenhofen ein Werk errichtet, das im Aluminiumumfeld europaweit seinesgleichen sucht. Ich bin überzeugt, dass wir die vor uns liegenden enormen Herausforderungen gut bewältigen werden, wenn wir so wie bisher zusammenhalten“